MANU PAYET THEATRE DE LA MADELEINE Paris, vendredi 22 novembre 2024.

MANU PAYETNOUVEAU SPECTACLEAvec Canal , Le Parisien et KonbiniManu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !Moins de trois ans apre`s la dernie`re d’« Emmanuel », son pre´ce´dent one-man-show, le come´dien s’appre^te a` remonter sur sce`ne. Il s’installera a` partir du 19 janvier 2023, au The´a^tre de l’Œuvre (Paris, IXe), ou` il avait de´ja` donne´ naissance a` « Emmanuel ».Il l’admet volontiers, avec « Emmanuel », il a retrouvé le gou^t de la sce`ne. Il s’y dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel on est nombreux à se reconnaître.On l’attend à nouveau sur ce terrain avec toute la simplicité et la décontraction qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…

Tarif : 29.00 – 54.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 19:00

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris 75