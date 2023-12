LAURENT BAFFIE SE POSE DES QUESTIONS THEATRE DE LA MADELEINE Paris, 8 janvier 2024, Paris.

LAURENT BAFFIE SE POSE DES QUESTIONS Laurent Baffie se pose des questions , dernière création de l’incroyable humoriste.Le titre coule de source : depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose. Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes. Et le résultat est succulent. Laurent Baffie a multiplié les casquettes et marqué le paysage de l’humour français depuis des décennies. Tour à tour humoriste, animateur de radio et de télévision, metteur en scène de théâtre et écrivain français, il a toujours aimé explorer de nouveaux horizons. Avec le temps il a peaufiné son talent pour les sketchs et les diverses activités qu’il a exercées ont sculpté sa manière de les interpréter sur scène. Aujourd’hui le maître de la répartie est de retour avec ce one-man-show truculent. Pour Laurent Baffie il n’y a pas de mauvaises questions, on ne naît pas impertinent, on le devient. Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller… De rire !Artiste : Laurent Baffie Langue : FrançaisDurée : 90 minutes soit 01h30

Tarif : 24.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-01-08 à 20:00

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris 75