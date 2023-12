BUNGALOW 21 THEATRE DE LA MADELEINE Paris, 7 janvier 2024, Paris.

BUNGALOW 21Avec pour la premières fois réunies du scène : Emmanuelle et Mathilde SEIGNER Une pièce écrite par Eric-Emmanuelle SCHMITT, sur une idée originale de Benjamin CASTALDI, et mise en scène par Jérémie LIPPMANN. En 1960, deux couples mythiques séjournent au Beverly Hills Hotel, à Los Angeles. Dans le bungalow 20 logent Simone Signoret et Yves Montand : ils s’aiment, ils sont beaux, encore jeunes, pleins de vie, au faîte de leur gloire. Mais Marilyn Monroe, installée dans le bungalow voisin, est une femme irrésistible dont le couple avec l’écrivain Arthur Miller bat de l’aile. Simone devient l’amie de Marilyn, Yves tourne avec elle en tentant de résister à sa séduction. Hélas, Arthur s’enfuit. La vie de quatre personnes va voler en éclat….Une histoire ordinaire avec des êtres extraordinaires qui offre le portrait saisissant de deux femmes aussi célèbres que meurtries.

Tarif : 10.00 – 88.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 15:00

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris 75