Vous avez quel âge ? – Françoise Dorin, par Pierre Pelnier Théâtre de la Libé Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Vous avez quel âge ? – Françoise Dorin, par Pierre Pelnier Théâtre de la Libé, 13 avril 2023, Nice . Nice ,Alpes-Maritimes , Vous avez quel âge ? – Françoise Dorin, par Pierre Pelnier 1 bis rue Vernier Théâtre de la Libé Nice Alpes-Maritimes Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier

2023-04-13 – 2023-04-16

Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier

Nice

Alpes-Maritimes . Aborder en souriant deux problèmes que personne n’a encore résolus : le temps et l’âge… Voilà l’objectif que s’est fixé Françoise Dorin, dont chaque œuvre est un tonitruant hymne à la vie. theatredelalibe@gmail.com +33 4 89 74 78 66 http://theatredelalibe.fr/ Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier Nice

dernière mise à jour : 2022-08-29 par

Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Nice Alpes-Maritimes Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Tarif Lieu Ville Théâtre de la Libé 1 bis rue Vernier Nice

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice /

Vous avez quel âge ? – Françoise Dorin, par Pierre Pelnier Théâtre de la Libé 2023-04-13 was last modified: by Vous avez quel âge ? – Françoise Dorin, par Pierre Pelnier Théâtre de la Libé Nice 13 avril 2023 1 bis rue Vernier Théâtre de la Libé Nice Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes Théâtre de la Libé Nice

Nice Alpes-Maritimes