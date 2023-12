COOKIE THEATRE DE LA HUCHETTE Paris, 3 février 2024, Paris.

Figure emblématique de la contre-culture américaine des années 70 et 80, tour à tour écrivaine, actrice, gogo danseuse, Cookie Mueller a vécu mille vies. A mille à l’heure. Défiant la mort, jamais très loin. Un parcours transgressif, rock, ponctué de road trips psychédéliques, de luttes enflammées et de moments d’une infinie douceur. Entrer dans l’univers de Cookie c’est déambuler au bord de la falaise. Osez l’expérience…Scèneweb «Justine Heynemann s’empare de l’Oeuvre de Cookie Mueller et croque en un spectacle pétaradant et condensé, une vie fiévreuse et sans filtre. Au plateau, Eléonore Arnaud trouve là un rôle à sa (dé)mesure, éclatante de bout en bout, élastique, acrobatique, sensuelle et tapageuse, irrésistible.»

Tarif : 20.00 – 33.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00

THEATRE DE LA HUCHETTE Rue de la Huchette 75005 Paris 75