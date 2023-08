PORDENONE Théâtre de la Halle au Blé La Flèche, 15 décembre 2023, La Flèche.

PORDENONE Vendredi 15 décembre, 20h30 Théâtre de la Halle au Blé Tarif plein 15€ :: Tarif réduit 12€ :: Tarif adhérent 9€ :: Tarif très réduit 7€

Quand deux univers se rencontrent, s’écoutent, se percutent, se confrontent, s’entrechoquent, se fondent, se mélangent, se lient, se métamorphosent… cela aboutit à un répertoire bigarré, biscornu et bicéphale… Céline et Arnaud ne se cantonnent pas dans un style : à la fois classique, groovy, bluesy, chanson… leur répertoire risque de vous emmener en territoire incongru, vers ce que l’on pourrait qualifier de chanson intimistélastique ou trip-hopoétique ! Avis aux aventuriers de l’écoute éclectique, aux randonneurs acoustiques qui ne se cantonnent pas aux autoroutes radiophoniques.

Théâtre de la Halle au Blé Place du 8 mai 1945, 72200 La Flèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T21:30:00+01:00

