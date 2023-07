Théâtre de la Halle au Blé – Exposition photographique Pascal Fournié Théâtre de la halle au blé La Flèche, 16 septembre 2023, La Flèche.

Théâtre de la Halle au Blé – Exposition photographique Pascal Fournié 16 et 17 septembre Théâtre de la halle au blé

« Découvrir la Vallée du Loir en partant du Lude et à destination de Durtal, c’est rencontrer des femmes et des hommes attachés au patrimoine historique et naturel de notre région.

Au travers de documents, de photos et d’un film réalisé pour l’occasion, le Loir vous invite à admirer les merveilles qui le bordent.

Projection d’un film documentaire dans le théâtre de la Halle-au-Blé

Samedi et dimanche de 10h à 18h

Théâtre de la halle au blé Place du Marché au Blé, 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire 02 43 38 16 66 http://www.ville-lafleche.fr/ le théâtre de la Halle au Blé est un théatre à l’italienne de la première moitié du XIXème siècle entièrement restauré en 1999. Lieu d’émerveillement et de surprise.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Pascal Fournié