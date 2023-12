Concert du nouvel an Théâtre de la Grenette Belleville Catégorie d’Évènement: Belleville Concert du nouvel an Théâtre de la Grenette Belleville, 1 janvier 2024 16:00, Belleville. Concert du nouvel an Lundi 1 janvier 2024, 17h00 Théâtre de la Grenette Venez fêter le 1er janvier 2024 au théâtre de Belleville à 17h avec un concert du nouvel an “Comme à Vienne”, pour amorcer les festivités des 160 ans de notre orchestre. Nous vous proposons un répertoire typique de ce rendez-vous, adapté pour notre orchestre pour aller de Strauss à Tchaïkovsky avec un détour chez John Williams. Tenues de soirée, décor festif et bulles seront au rendez-vous pour poursuivre les festivités de la Saint Sylvestre. Théâtre de la Grenette 2 Place de l’Église , 69220 Belleville Belleville [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-philharmonie-de-belleville/evenements/concert-du-nouvel-an »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T17:00:00+01:00 – 2024-01-01T18:00:00+01:00

2024-01-01T17:00:00+01:00 – 2024-01-01T18:00:00+01:00 Détails Heure : 16:00 Catégorie d’Évènement: Belleville Autres Lieu Théâtre de la Grenette Adresse 2 Place de l'Église , 69220 Belleville Ville Belleville Lieu Ville Théâtre de la Grenette Belleville Latitude 46.107948 Longitude 4.750307 latitude longitude 46.107948;4.750307

Théâtre de la Grenette Belleville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belleville/