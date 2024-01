Théâtre de la grange Une Italie qui chante et il piccolo viaggio Brive-la-Gaillarde, jeudi 11 avril 2024.

Théâtre de la grange Une Italie qui chante et il piccolo viaggio Brive-la-Gaillarde Corrèze

2 Concerts à histoires de Jean Métégnier

Production Le Chat Perplexe.

Ses grands-parents, “i nonni”, se sont installés en France après-guerre.

Ils ne sont jamais retournés en Italie, mais Jean Métégnier, lui, a multiplié les allers et retours il est devenu le trait d’union entre ici et là-bas, entre ceux qui sont restés et ceux qui sont partis, entre hier et aujourd’hui… Sa valise à chaque voyage s’est chargée de souvenirs et d’émotions, de récits et de chansons.

Une histoire simple qui se parle et qui se chante, une évocation drôle et nostalgique, tendre et tonique.

A 20h.

Tout public, à partir de 7 ans

Durée 1 heure

Tarifs 11€ et 7€

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine theatredelagrange@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 20:00:00

fin : 2024-04-11 22:00:00



