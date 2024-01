Théâtre de la Grange Pôvre vieille démocrasseuse Brive-la-Gaillarde, mercredi 6 mars 2024.

Théâtre de la Grange Pôvre vieille démocrasseuse Brive-la-Gaillarde Corrèze

« Plus que jamais nécessaire de faire entendre les mots de ce clown québécois, clochard poète, jongleur de mots, humaniste, qui nous parle de l’état de la planète. Simplicité, liberté, folie.

Tout est tourné en dérision, avec délicatesse dans la belle chaleur du rire et dans un échange magnifique, Dario Fo, Devos, Queneau, Michaud, Zouc, Rufus, tous frères et sœurs de Sol.[…]

La grande force de Sol, c’est d’être rien, ça lui permet de jouer à être tout. Il est le plus petit commun dénominateur, c’est-à-dire qu’il a en lui, quelque chose de chacun de nous.

Tout le monde finit par se reconnaître en lui. Pour quoi ?

Un exemple de qualité, sans emphase, sans ostentation, avec humilité. Il insuffle une énergie. »

A 20h.

Tarif: 11 et 7 euros.

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine theatredelagrange@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 20:00:00

fin : 2024-03-06 22:00:00



