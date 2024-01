Théâtre de la Grange Moi, Dian Fossey Brive-la-Gaillarde, jeudi 21 mars 2024.

Théâtre de la Grange Moi, Dian Fossey Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dans Moi, Dian Fossey, Pierre Tré-Hardy raconte la dernière nuit de la primatologue, celle où tout bascule.

Ce vibrant plaidoyer est aussi un moment de théâtre, intense, à la fois âpre et drôle, qui participe à un combat pour l’écologie et le respect de toutes les espèces. Il est aussi tout en finesse, en élégance, émotions, et non dépourvu, de ci, de là, d’une pointe d’humour.

La mise en scène, réduite au minimum, laisse toute la place au texte et à son interprète. La force n’en est que plus ressentie.

A 20h.

Tarifs 11€ et 7€

Réservations 05 55 86 97 99

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine theatredelagrange@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:00:00

fin : 2024-03-21 22:00:00



