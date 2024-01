Théâtre de la Grange Dans les ténèbres tout s’élance Brive-la-Gaillarde, mercredi 13 mars 2024.

Promenons-nous dans les bois… La Compagnie du Dagor et Métie Navajo façonnent un conte écologique moderne sur mesure pour quatre jeunes comédiens et comédiennes issu·e·s de l’École supérieure de Théâtre de l’Union.

Spectacle en partenariat avec L’Empreinte Scène Nationale Brive-Tulle.

A 20h30. Tarifs (de « L’Empreinte ») Plein Tarif 14€, Tarif Réduit 10€, 6-14 ans 8€ moins de 6 ans 5€

IMPORTANT pour ce spectacle, les réservations sont à prendre uniquement à l’Empreinte 05 55 22 15 22.

12 Rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine theatredelagrange@wanadoo.fr

Début : 2024-03-13 20:30:00

fin : 2024-03-13



