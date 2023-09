Terriblement Molière Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, 17 décembre 2023, Bois-d'Arcy.

Terriblement Molière Dimanche 17 décembre, 17h00 Théâtre de La Grange Sur inscription

Depuis les coulisses du Malade Imaginaire, Molière rédige une lettre au Roi pour l’inviter à découvrir ce qui sera en fait, sa dernière pièce. Au-delà des disgrâces et des dangers, il se souvient avec émotion de sa troupe, des provinces visitées et des applaudissements de spectateurs toujours plus nombreux.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2522&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T17:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:30:00+01:00

Théâtre de la grange bois d’arcy