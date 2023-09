VOICE2GETHER Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy Catégories d’Évènement: BOIS-D'ARCY

Yvelines VOICE2GETHER Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, 11 novembre 2023, Bois-d'Arcy. VOICE2GETHER Samedi 11 novembre, 20h30 Théâtre de La Grange Sur inscription Voice2gether est l’une des meilleures chorales gospel de Paris. Son style moderne, tantôt dynamique ou intimiste, est un mélange de musique soul et de R&B. Entrez dans leur univers qui ne vous laissera pas indifférent et laissez-vous transporter par des voix magnifiques ! Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2513&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00

2023-11-11T20:30:00+01:00 – 2023-11-11T22:00:00+01:00 Théâtre de la grange bois d’arcy Détails Catégories d’Évènement: BOIS-D'ARCY, Yvelines Autres Lieu Théâtre de La Grange Adresse 11 rue du parc, 78390 Bois d'Arcy Ville Bois-d'Arcy Departement Yvelines Lieu Ville Théâtre de La Grange Bois-d'Arcy latitude longitude 48.798614;2.024559

Théâtre de La Grange Bois-d'Arcy Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-d'arcy/