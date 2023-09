Gil et Ben – Réunis Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, 7 octobre 2023, Bois-d'Arcy.

Gil et Ben – Réunis Samedi 7 octobre, 20h30 Théâtre de La Grange Sur inscription

Gil va se marier ! Et pour préparer cette journée inoubliable, il fait appel à Ben, son ami d’enfance. Mais est-ce le bon choix ? Vivez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une réussite ! Ou pas…

« Quand AMOUR et HUMOUR ne font plus qu’un » GIL et BEN sont RéUnis pour le meilleur et pour le RIRE.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2510&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T22:00:00+02:00

