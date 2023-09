Cet évènement est passé Imagine Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy Catégories d’Évènement: BOIS-D'ARCY

Yvelines Imagine Théâtre de La Grange Bois-d’Arcy, 16 septembre 2023, Bois-d'Arcy. Imagine Samedi 16 septembre, 20h00 Théâtre de La Grange Entrée sur réservation Au programme de cette soirée, une présentation des temps forts de la saison culturelle 2023-2024, des extraits vidéos, des nouveautés et des surprises ! Viendra ensuite le duo VICE VERSA, dans Imagine un spectacle drôle, surprenant et poétique, avant de nous retrouver autour d’un cocktail ! Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2538&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales.

