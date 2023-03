Rendez-vous à Capri Théâtre de La Grange Bois-d'Arcy Catégories d’Évènement: Bois-d'Arcy

Rendez-vous à Capri Théâtre de La Grange, 1 avril 2023, Bois-d'Arcy. Rendez-vous à Capri Samedi 1 avril, 20h30 Théâtre de La Grange Sur billetterie de 29€ à 13€ Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlé depuis plus d’un an et qu’elles se retrouvent réunies à la suite d’un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlements de comptes ! Entre une politicarde, une ancienne meneuse de revue et une jeune veuve… c’est parti pour un road trip des plus détonants ! Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d’Arcy Bois-d’Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.boisdarcy.fr/spectacle?id_spectacle=2190&lng=1 »}] Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales. Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T22:00:00+02:00

