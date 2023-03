Titanic Théâtre de La Grange, 25 mars 2023, Bois-d'Arcy.

Titanic Samedi 25 mars, 20h30 Théâtre de La Grange Sur billetterie de 29€ à 13€

Les Moutons Noirs revisitent l’histoire du Titanic dans un voyage immersif et musical. Embarquez à bord du célèbre vaisseau et plongez dans une odyssée élégante et burlesque où s’entremêlent les intrigues et les personnages, les lieux et les coursives. Une comédie chic et délirante dont vous ne sortirez pas indemnes.

Théâtre de La Grange 11 rue du parc, 78390 Bois d'Arcy Bois-d'Arcy 78390 Yvelines Île-de-France 0130071180 https://billetterie.boisdarcy.fr/ https://www.facebook.com/La.Grange.de.la.Tremblaye/ Le Théâtre de la Grange fait parti du domaine de La Tremblaye. Vous pouvez y voir des pièces de théâtre, de la danse, des comédies musicales. Ouverture de billetterie du lundi au mardi de 14h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:30:00+01:00 – 2023-03-25T22:30:00+01:00

Spectacle bois d’arcy

Les Moutons noirs