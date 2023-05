Pépito Matéo : La leçon de français Théâtre de la Gobinière, 6 avril 2023, Orvault.

2023-04-06

Horaire : 20:30 21:40

Gratuit : non Tarif : B – de 7 à 20 € A partir de 12 ans

Dans une salle de classe imaginaire, Pépito Matéo nous invite à une pseudo-conférence sur la langue. Il nous raconte un imbroglio qui va nous trimbaler d’un lieu de rétention administrative à un atelier sur la parole auprès de demandeurs d’asile, en passant par des souvenirs d’enfance. Face aux difficultés de la grammaire, aux situations absurdes et aux décalages d’une langue à l’autre, nous allons revisiter notre habitude de nommer les choses, pour essayer de saisir ce que parler « veut dire ». Le langage, acteur principal du spectacle, convoque le quotidien de façon poético-politique, en nous faisant découvrir, grâce à ceux qu’on appelle les étrangers, des choses auxquelles nous ne faisons plus attention. On prendra ici les mots à bras le corps et au pied de la lettre. D’une ambiguïté langagière à une autre, Pépito Matéo joue avec les mots et tisse un récit aux méandres savoureux, en toute complicité avec le public. De et par : Pépito Matéo Regard extérieur à la mise en scène : Nicolas Petisoff Avec la complicité de : Gwen Aduh, Maël Le Goff et Olivier Maurin Création lumière : Cécile Le Bourdonnec Public : à partir de 12 ans

Théâtre de la Gobinière Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/ 02 51 78 37 47 http://www.orvault.fr