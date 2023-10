Pezzettino – un tout petit opéra Théâtre de la Girandole Montreuil, 15 novembre 2023, Montreuil.

Pezzettino – un tout petit opéra 15 – 20 novembre Théâtre de la Girandole Tarifs public : 6 euros enfants / 8 euros adultes

Pezzettino

un tout petit opéra

de Bruno Bianchi, d’après Leo Lionni

dès 3 ans

Pezzettino est « un petit morceau », un carré orange, qui cherche à qui il pourrait bien appartenir. Ses amis sont si grands, si forts, si habiles en tout, et lui est si petit qu’il doit bien être une partie de quelqu’un d’autre, mais de qui ? Il demande à tous : Celui-qui-court, Celui-qui-nage, … tous sont entiers. Pezzettino ne manque à personne !

Bruno Bianchi interprète musicalement cette fable initiatique. Les cubes sont ses instruments et l’eau transporte ses sons. Le ténor Timour Sadoullaïev joue l’histoire de Pezzettino, incarne les personnages et manipule les objets.

jeu et chant Timour Sadoullaïev – instruments et réalisation des sculptures sonores Bruno Bianchi – mise en scène Gerold Schumann – scénographie, costumes Pascale Stih – lumières Philippe Lacombe – construction décor Jean-Paul Dewynter

Création 2019

Production Théâtre de la vallée avec le soutien de la SPEDIDAM et du dispositif Pépite, pôle d’accompagnement jeune public, Compagnie ACTA – Villiers-le-Bel

Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « billetterie@girandole.fr »}, {« type »: « email », « value »: « communication@theatredelavallee.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 57 53 17 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T10:00:00+01:00 – 2023-11-15T10:40:00+01:00

2023-11-20T14:30:00+01:00 – 2023-11-20T15:10:00+01:00

théâtre spectacle musical

©PSingier