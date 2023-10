Orca Théâtre de la Girandole Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis Orca Théâtre de la Girandole Montreuil, 12 octobre 2023, Montreuil. Orca Jeudi 12 octobre, 15h00, 20h00 Théâtre de la Girandole Sur réservation Est-ce que tous les secrets doivent être dits ?

Est-ce qu’on pourrait mourir de ne pas savoir ?

Qu’est-ce qui nous fait nous sentir appartenir aux humains ? Orca c’est l’histoire d’une enfant née sous X puis adoptée. Sans que lui soit révélée ses origines, elle « sait » depuis sa naissance qu’elle a été abandonnée. Sur son chemin, elle fait des rencontres qui lui permettent, devenue femme, de partir en quête de sa mère biologique. Traversée par des figures de mères fantasmées, rêvées ou redoutées… elle finit par rencontrer sa mère, fille et petite-fille d’ogresses siciliennes. Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant 93100 Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « desgensquicontent@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0648056830 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T15:00:00+02:00 – 2023-10-12T16:15:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T21:15:00+02:00 quête des origines adoption Nathanza Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre de la Girandole Adresse 4 rue Edouard Vaillant 93100 Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Théâtre de la Girandole Montreuil latitude longitude 48.857318;2.433148

Théâtre de la Girandole Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/