Les Acousticales – Vendredi 31 mars – Bâton Rouge & Johnny Montreuil Vendredi 31 mars, 20h00 Théâtre de la Girandole

Plein Tarif : 20€ ; Tarif Réduit : 16€ ; Billet Suspendu : 0€

La première édition du Festival de Musiques Acoustiques du Théâtre de La Girandole Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Partant de l’envie de proposer de la musique au Théâtre en Dur, ce festival dédié au musiques acoustiques, propose une programmation diverse et riche qui vous fera – sans aucun doute – voyager et ressentir le son brut et amplifié (avec modération bien sur) des instruments et des voix.

Chaque jour, deux artistes à découvrir sur la scène conviviale du Théâtre en Dur embelliront vos soirées de joie et de « musique bio ».

20h00 : Bâton Rouge – Jazz

21h30 : Johnny Montreuil – Rock Manouche

