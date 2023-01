Les Acousticales – Mardi 28 mars – Stéphane Deraddi & Marcus Candi Théâtre de la Girandole Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Les Acousticales – Mardi 28 mars – Stéphane Deraddi & Marcus Candi Théâtre de la Girandole, 28 mars 2023, Montreuil. Les Acousticales – Mardi 28 mars – Stéphane Deraddi & Marcus Candi Mardi 28 mars, 19h30 Théâtre de la Girandole

Plein Tarif : 20€ ; Tarif Réduit : 16€ ; Billet Suspendu : 0€

La première édition du Festival de Musiques Acoustiques du Théâtre de La Girandole Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Partant de l’envie de proposer de la musique au Théâtre en Dur de La Girandole, ce festival dédié au musiques acoustiques, propose une programmation diverse et riche qui vous fera – sans aucun doute – voyager et ressentir le son brut et amplifié (avec modération bien sur) des instruments et des voix.

Chaque jour, deux artistes à découvrir sur la scène conviviale du Théâtre en Dur embelliront vos soirées de joie et de « musique bio ».

*****

19h30 : Stéphane Deraddi – Chanson Française

21h00 : Marcus Candi – Pop Babouin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T19:30:00+02:00

2023-03-28T22:00:00+02:00

