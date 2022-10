TRILOGIA – Histoire d’une vie – Panini et Champagne Théâtre de la Girandole Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

TRILOGIA – Histoire d’une vie – Panini et Champagne Théâtre de la Girandole, 4 décembre 2022, Montreuil. TRILOGIA – Histoire d’une vie – Panini et Champagne 4 – 15 décembre Théâtre de la Girandole

Tarif Plein : 16€ ; Tarif Montreuillois : 13 € ; Tarif Réduit : 10€ ; Billet suspendu

Seul-en-scène Théâtre de la Girandole 4 rue Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Texte et jeu : Luciano Travaglino

Lumières : Karl Big POURQUOI CE SPECTACLE ? C’est souvent autour d’un risotto qu’il m’arrive de raconter des Histoires. Qui n’a jamais fait cet exercice de mémoire ? Ma déformation de tout ramener au théâtre, m’a dicté le désir de vous les raconter. Me voilà chevauchant le cheval des souvenirs, avec le plaisir de partager le parcours d’un gamin, depuis son village natal d’Italie, jusqu’à l’homme, pétri par les rencontres et les échanges qui ont sillonné les chemins d’une vie. PANINI ET CHAMPAGNE Enfant j’étais fasciné par le « théâtre », un lieu mystérieux ou l’on pouvait jouer à la vie. Adulte, dans mon esprit, les secrets de la métamorphose du jeu de la scène demeurent, comme quelque chose d’insaisissable telle une chimère, une illusion. Vivre de l’art du théâtre, un songe caché. Panini et champagne c’est la visite des lieux et des actes qui ont permis de réaliser ce rêve d’enfant. Avec dégustation de panini et champagne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T15:00:00+01:00

2022-12-15T22:15:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Théâtre de la Girandole Adresse 4 rue Edouard Vaillant, 93100 MONTREUIL Ville Montreuil Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Théâtre de la Girandole Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

Théâtre de la Girandole Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

TRILOGIA – Histoire d’une vie – Panini et Champagne Théâtre de la Girandole 2022-12-04 was last modified: by TRILOGIA – Histoire d’une vie – Panini et Champagne Théâtre de la Girandole Théâtre de la Girandole 4 décembre 2022 Montreuil Théâtre de la Girandole Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis