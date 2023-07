Spectacle : « Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou » Théâtre de la Fourdonne Saint-Cirq-Lapopie, 29 juillet 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

La compagnie de théâtre de Cajarc présente leur spectacle, « Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou » au théâtre de la Fourdonne..

2023-07-29 20:00:00 fin : 2023-07-29 . .

Théâtre de la Fourdonne

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



The Cajarc theater company presents their show, « Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou » at the Théâtre de la Fourdonne.

La compañía de teatro Cajarc presenta su espectáculo « Pour manger à la table des girafes il faut avoir un long cou » en el Théâtre de la Fourdonne.

Die Theatergruppe aus Cajarc führt ihr Stück « Um am Tisch der Giraffen zu essen, muss man einen langen Hals haben » im Theater La Fourdonne auf.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Cahors – Vallée du Lot