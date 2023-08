Donne-moi la main (Happy Manif) Théâtre de la Fleuriaye Carquefou, 7 octobre 2023, Carquefou.

Donne-moi la main (Happy Manif) Samedi 7 octobre, 11h30, 16h30 Théâtre de la Fleuriaye De 9 à 10€

Danse à partir de 8 ans

Dans ce spectacle chorégraphique participatif, les spectateurs sont invités à danser et à jouer des personnages pour fantasmer la cour d’école idéale. Derrière l’aspect ludique et joyeux, on prend peu à peu conscience des rapports de domination qui peuvent se jouer dès le plus jeune âge.

De David Rolland et Elise Lerat

Représentations Hors les murs – Ecole Louis Armand de Carquefou

Théâtre de la Fleuriaye 30 boulevard Ampère 44470 Carquefou Carquefou 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.theatre-carquefou.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}]

