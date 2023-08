Cet évènement est passé Toutes les choses géniales Théâtre de la Fleuriaye Carquefou Catégories d’Évènement: Carquefou

Toutes les choses géniales
Théâtre de la Fleuriaye
Carquefou, 24 août 2023, Carquefou.
De 12 à 22€
Théâtre

Seul, au centre du plateau, entouré de spectateurs, Didier Cousin interprète un homme qui à l’âge de 7ans a commencé à lister les choses qui valent la peine d’être vécues afin d’aider sa mère dépressive à se raccrocher à la vie… Au fil du récit, le garçon grandit, découvre le monde, tombe amoureux, tente d’être heureux… Sensible et lumineux.

D’Arnaud Anckaert d’après Duncan Macmillan

D'Arnaud Anckaert d'après Duncan Macmillan

Représentations Hors les murs – Médiathèque de Carquefou
Théâtre de la Fleuriaye
30 boulevard Ampère 44470 Carquefou

2023-08-24T08:30:00+02:00 – 2023-08-24T09:00:00+02:00

2023-11-24T20:45:00+01:00 – 2023-11-24T21:45:00+01:00

