Théâtre : De la disparition des larmes. Compagnie Alexandre | Lena Paugam Guingamp, 10 mars 2022, Guingamp.

Théâtre : De la disparition des larmes. Compagnie Alexandre | Lena Paugam Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy Guingamp

2022-03-10 – 2022-03-10 Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy

Guingamp Côtes d’Armor

Le monde moderne nous assèche-t-il au point de faire disparaître nos larmes ? qu’en est-il de l’individu fragilisé au jour d’une époque qui discrédite l’expression des sentiments pour valoriser la force, le courage et le droit maintien de l’individu dans l’ordre d’une civilisation progressiste ? slamant les mots de l’auteure Milène tournier, Lena Paugam dresse le portrait sensible d’une femme qui, à la suite d’un drame, perd la faculté de pleurer.

De la disparition des larmes s’adresse à un spectateur inconnu, dont on ne sait plus rien, qui a disparu depuis longtemps et qui, peut-être, est dans la salle. Celle qui parle a 35 ans mais pourrait en avoir cent mille. elle fait partie de ces gens qui traversent le monde en invisibles, qui existent sur les marges.

Depuis la tour d’immeuble où elle habite, immobile depuis vingt ans, restée là à attendre celui qui est parti, elle collectionne des phrases, écoute le journal parlé BFM, et médite chaque jour sur ce qui reste et ce qu’on oublie.

Pour adultes et adolescents.

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-du-theatre

