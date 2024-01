L’INCROYABLE ÉPOPÉE DE FRANCOIS 1ER THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 27 janvier 2024, Paris.

L’INCROYABLE ÉPOPÉE DE FRANCOIS 1EROn lui doit le français, Chambord, la Joconde… François 1er a marqué l’Histoire. Découvrez sa fabuleuse destinée, dans une comédie incroyable, vraie… et drôle !François 1er a marqué l’Histoire de France. Il nous a légué des trésors inestimables : la langue française, la Joconde, le Château de Chambord, l’art de vivre…Pour raconter un personnage aussi coloré, truculent et moderne, il fallait une comédie historique audacieuse et burlesque.Avec L’incroyable épopée de François 1er », vivez en vous amusant l’incroyable mais vraie histoire de François 1er : son enfance, l’ascension vers le trône, ses amours, ses batailles et ses rencontres avec Louise de Savoie, Marguerite de Navarre, Marie Tudor, Léonard de Vinci, Henri VIII, Charles Quint…Tout est incroyable et pourtant bien réel… parfois cocasse, et souvent amusant ! Texte et Mise en scène Rémi Mazuel et Alain PéronAvec : Anaïs Alric, Fanette Jouniaux-Maerten, Rémi Mazuel, Alain Péron, Corentin CalméScénographie & Costumes : Anaïs AlricMusique : Yannick CognetAffiche d’après Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé LewandowskiCrédit des Photos : Fabienne RappeneauDurée du spectacle : 1h20

Tarif : 13.00 – 37.30 euros.

Début : 2024-01-27 à 17:00

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75