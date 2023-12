GILLES VERVISCH THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 26 janvier 2024, Paris.

GILLES VERVISCH dans Êtes-vous sûr·e d’avoir raison ?Vous pensez sans doute avoir bon goût et le sens de l’humour. Mais… êtes-vous sûr·e d’avoir raison ? Voilà une question existentielle qui permet d’aborder la philo sous un angle drôle et ludique. Entre stand-up et conférence, Gilles Vervisch dépoussière la philosophie, en 75 minutes ! Comme disait (à peu près) Socrate : « philosopher, c’est apprendre à mieux rire ! »Gilles Vervisch, prof de philo, est l’auteur de plusieurs livres qui rendent la philosophie accessible, non sans humour. Entre autres : Comment ai-je pu croire au Père Noël ? (Max Milo), Star Wars la philo contre-attaque (Le Passeur) ou Stranger Philo (Flammarion).Distribution :De et avec Gilles VERVISCHMise en scène de Pascal LÉGITIMUSDurée :75 minutes

Tarif : 14.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:00

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris 75