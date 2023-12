VOUS N’AUREZ PAS LA BRETAGNE ! THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 21 janvier 2024, Paris.

VOUS N’AUREZ PAS LA BRETAGNE !Revivez le duel historique de deux femmes exceptionnelles qui se sont affrontées pour le pouvoir, la liberté, l’amour… et la Bretagne.Anne de France était fille du roi, Anne de Bretagne fut sacrée reine, deux fois !Belles-sœurs et rivales, elles se sont opposées pour le pouvoir, la liberté, l’amour et… la Bretagne.À l’aube de la Renaissance, leur affrontement a marqué le destin de la France..Venez découvrir ou redécouvrir ces deux femmes d’exception qui ont réussi à imposer leurs choix, à une époque où les hommes décidaient de tout.« Vous n’aurez pas la Bretagne » est la suite de « J’ai Sauvé la France, l’incroyable destin de Charles VII » du même auteur.Texte : Alain PéronMise en scène : Alain Péron et Valérie DelvaDistribution :ANNE DE FRANCE : Nathalie BernasLOUIS D’ORLÉANS / LOUIS XII : Bastien SpiretiCHARLES VIII : François MarionANNE DE BRETAGNE : Ilana WaysbergMusique : Félix FamyLumières : Damien DufourDurée : 1h20

Tarif : 13.00 – 37.40 euros.

Début : 2024-01-21 à 14:30

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris