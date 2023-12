A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 31 décembre 2023, Paris.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU Présentation : « Le regard de Proust est infiniment plus subtil et attentif que le nôtre. Il nous prête ce regard tout le temps que nous le lisons. Et comme les choses qu’il regarde sont les plus naturelles du monde, il nous semble sans cesse, en le lisant, que c’est en nous qu’il nous permet de voir. Par lui, tout le confus de notre être sort du chaos, prend conscience. Nous nous imaginons avoir éprouvé nous-mêmes ce détail, nous le reconnaissons, l’adoptons, et c’est notre passé que ce foisonnement vient enrichir. »André GideC’est dans l’envie de prolonger le plaisir évoqué par Gide, et de le partager, qu’est né ce spectacle autour de Marcel Proust. Les images du souvenir, choisies et assemblées selon la logique d’un puzzle merveilleux, ouvrent une porte inédite sur l’un des plus éblouissants monuments de la littérature moderne.De : Marcel PROUSTAvec : David LEGRASMise en scène : Virgil TANASELA PRESSE: . Le curieux des arts :La Recherche va renaître en une heure quinze. Au lieu de 64 jours de lecture, à raison de deux heures par jour. Chaque description se goûte comme une madeleine. Avec délectation pour ce choix d’extraits intemporels choisis par Virgil Tanase. . Arts mouvants :David Legras nous entraîne dans la beauté du texte et sublime ces phrases complexes chargées d’émotion et de poésie. Théâtre et littérature s’harmonisent et bercent nos retrouvailles avec la délicatesse de l’écriture proustienne. . Gilles Costaz :C’est une courte, belle et saisissante plongée dans une écriture, un temps et une âme heureuse de sa nostalgie. . Froggy’s delight :En adresse au public, du grave au facétieux, en jouant les mots à l’envi et osant la fantaisie, voire l’humour avec de malicieux clins d’œil et d’inattendus inserts, David Legras endosse le personnage du narrateur autofictionnel dans sa quête du temps retrouvé. . Des mots pour vous dire :Echarpe et pot de fleurs donnent vie aux états d’âme de Marcel entre les mains de David Legras qui sert avec justesse ces très beaux textes. . Senioractu :Un bien beau moment à conseiller vivement à tous ceux qui aiment être bercés par la magie des mots et la réminiscence des souvenirs qu’on croyait perdus à jamais. . A voir à lire :On mesure le défi du comédien, David Legras, et de son metteur en scène, Virgil Tanase, pour rendre la Recherche accessible. Car c’est bien le texte de Proust que le spectateur écoute, attentivement, durant cette heure de réflexion. Réflexion sur l’oubli, sur le souvenir, sur l’être. . Reg’arts :Seul en scène, David Legras est fascinant, magistral dans son art de jongler avec le rythme et les intonations, la précision, l’émotion. Il sert avec panache et justesse le magnifique texte proustien. Télérama Réalisée à partir d’extraits plus ou moins connus d’À la recherche du temps perdu, cette adaptation se caractérise par son éclatante cohérence. Les mots de Proust s’élèvent dans leur troublante et mystérieuse beauté. Un plaisir rare au goût aussi savoureux que celui d’une petite madeleine. ThéâtreActu.com Le comédien David Legras nous emmène avec grâce et délicatesse dans ce pays de la mémoire qui fait ressurgir dans le présent un passé évanescent. Diction parfaite, Intonations variées et posées ménageant des silences. Gestuelle au jeu rythmé et raffiné… 20h30 Lever de Rideau“Une création qui redonne de la noblesse à la littérature et montre la force incroyable du théâtre, surtout avec des passionnés. L’hommage ne pouvait être plus beau.”Un fauteuil pour l’orchestre À ne manquer sous aucun prétexte. David Legras se coule dans ce verbe sinueux, sobriété des gestes et acuité d’esprit caractérisent ce comédien élégant. Il épouse les pleins et les déliés d’un auteur qui cherche le mot juste… Un moment pur de théâtre. La Vie Le comédien David Legras réussit l’exploit de nous livrer l’essence même de la Recherche, grâce à un jeu et une adaptation relevant de la virtuosité (…) En dandy de la Belle Époque, David Legras nous entraîne de son impeccable diction dans le monde éblouissant d’un des génies de la littérature. De la cour au jardin La présence scénique de David Legras permet de rendre palpable le texte ô combien passionnant. Un bien beau moment de théâtre et de littérature, que cette heure et quart-là ! Arts Culture Evasions Le goût particulièrement agréable des petites madeleines trempées dans du thé chez sa grand-tante Zélie à Coudray fait surgir chez Marcel Proust, une explosion de souvenirs. David Legras, voyageant dans l’écriture de l’auteur, nous les restitue de façon remarquable. Radio France Le spectacle de Virgil Tanase traverse l’oeuvre de Marcel Proust d’un bout a` l’autre, une ope´ration de de´coupage-montage qui rend le fragment identique au tout, comme pour l’e´le´ment d’ADN qui permet la reconstitution de l’organisme dans sa totalite´… Planète Campus

Tarif : 13.00 – 33.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 14:30

Réservez votre billet ici

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris