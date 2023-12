FLAGRANT DALI THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Flagrant DALÍ ou « L’extase nutritive »Dans ce spectacle surprenant, Salvador Dalí est confronté aux journalistes qui sont une grande source d’inspiration pour lui : le Maître autoproclamé de la peinture surréaliste.Sûr de son génie, Salvador Dalí se plaît à ébranler leurs certitudes et à se payer leur tête. Toujours imprévisible, choquant, espiègle, bousculant les interdits, c’est un animal indomptable.Tantôt ellipsoïdal, tantôt épiscopal, toujours sybaritique, Salvador Dalí est tout : un vocabulaire, un peintre génial, un clown hors du commun… Bref : une planète à lui tout seul.Venez faire le voyage au pays du surréalisme, en compagnie de Salvador Dalí dont l’inventivité et l’imagination n’ont pas de limite… Vous croiserez aussi quelques célébrités médiatiques qui ont eu la chance de croiser la route du génie.Durée : 1h10 Distribution :Texte et mise en scène : Denis SOUPPEAvec : Arnaud COMINASSI et Denis SOUPPELA PRESSE : Ouest FranceUn spectacle à ne pas manquer. Le ping-pong entre les journalistes et le peintre est vif, enlevé, sans aucun temps mort et très drôle.Tatouvu.comC’est vachard à souhait, d’une mauvaise foi insane, facétieux. Et drôle, tellement drôle ! Vous fermez les yeux et vous entendez Dali. On rit plus d’une heure durant. C’est jubilatoire !Froggy’s DelightUne pépite. On passe un excellent moment avec ce spectacle intelligent, plein d’humour et de gaieté. C’est à la fois léger et profond. A ne pas manquer. Radio Classique le 15/09/2023Une heure de folie en compagnie de Salvador Dalí, roi du surréalisme. Un spectacle surprenant. Une pièce à voir !

Tarif : 13.00 – 37.30 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

THEATRE DE LA CONTRESCARPE 5 RUE BLAINVILLE 75005 Paris Paris