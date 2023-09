MORT À CRÉDIT THEATRE DE LA CONTRESCARPE Paris, 1 octobre 2023, Paris.

MORT À CRÉDIT THEATRE DE LA CONTRESCARPE a lieu à la date du 2023-10-01 à 19:00:00.

Tarif : 13 à 33 euros.

MORT À CRÉDITMort à Crédit, publié quatre ans après le succès immense du Voyage au Bout de la Nuit, surprend critiques et lecteurs. Avec ce roman au titre énigmatique qui nous immerge dans le monde disparu de son enfance, Céline innove, cherche son style, son rythme, sa « musique ». Il a un seul objectif en tête : faire jaillir l’émotion – le maître mot – dans l’oreille du lecteur. Mort à Crédit est le grand roman d’apprentissage du XXe siècle, à la fois tendre, burlesque et sans concession sur les hommes et le monde. C’est aussi, à sa manière, une « recherche du temps perdu » qui parle à notre sensibilité en ravivant l’écho de nos souvenirs d’enfance.Fort du succès de son spectacle Céline, Derniers Entretiens, à l’affiche pendant trois années à Paris, Stanislas de la Tousche – toujours en duo avec Géraud Bénech pour la mise en scène – revient à Céline et nous propose cette fois une traversée onirique des premiers chapitres de Mort à Crédit, entre tendresse et humour corrosif. À propos du précédent spectacle Céline, Derniers Entretiens :« Avec une incroyable fidélité, l’acteur fait revivre sur scène Louis-Ferdinand Destousches. Et c’est bien du théâtre. » Le Figaro« La rencontre entre un auteur et un acteur relève parfois d’un miracle… » Télérama« Un véritable tour de force, sans complaisance ; un exercice de théâtre bluffant, remarquable. » L’Humanité« Pendant 1h15, on rencontre Louis-Ferdinand Céline, les yeux dans les yeux. » La CroixDistribution :Auteur : Louis-Ferdinand DESTOUCHESAdaptation : Géraud BÉNECH et Stanislas de la TOUSCHEArtiste : Stanislas de la TOUSCHEMetteur en scène : Géraud BÉNECH

THEATRE DE LA CONTRESCARPE

5 RUE BLAINVILLE Paris 75005

