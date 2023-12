INCONICO en concert Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales INCONICO en concert Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan, 9 décembre 2023 20:00, Perpignan. INCONICO en concert Samedi 9 décembre, 21h00 Théâtre de la Complicité Perpignan Samedi 9 Décembre à 21h00 IncoNico – Concert – Musique IncoNico : C’est presque un poète, quasiment un musicien, à deux doigts d’être chanteur.

Ce n’est pas tout à fait du reggae ou de la chanson à texte.

Ça aurait pu être du blues, de la soul ou du rap.

Ce n’est pas tout à fait du folk ni vraiment de la rumba; pas plus que de l’opéra, d’ailleurs… Bref!

En deux mots ? Poésons et Chantaisies. »

Ouverture des portes à 19h30

2023-12-09T21:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:30:00+01:00

