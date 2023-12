Les Voyageuses Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Les Voyageuses Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan, 8 décembre 2023 19:30, Perpignan. Les Voyageuses Vendredi 8 décembre, 20h30 Théâtre de la Complicité Perpignan Vendredi 8 Décembre à 20h30 – Les Voyageuses « Les Voyageuses » est un collectif féminin issu de « Musique Voyageuse », concept importé du Chili à Perpignan en 2022, qui consiste à offrir à des femmes amatrices l’occasion de s’exprimer sur scène, et d’organiser des concerts. Une grande solidarité entre ces femmes participe à cette symbiose générée par ce projet.

Ouverture des portes à 19h00

Repas à 19h30 sur réservation 10€ (Tajine de poulet, pommes de terre, carottes, olives)

Adhésion association (10€ à l’année OU 3€ à la soirée) Théâtre de la Complicité Perpignan 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T22:30:00+01:00

Code postal 66000
Lieu Théâtre de la Complicité Perpignan
Adresse 39 Rue des Rois de Majorque
Ville Perpignan
Departement Pyrénées-Orientales

