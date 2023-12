Soirée Karaoké Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Soirée Karaoké Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan, 7 décembre 2023 19:00, Perpignan. Soirée Karaoké Jeudi 7 décembre, 20h00 Théâtre de la Complicité Perpignan Jeudi 7 Décembre à 20h – Soirée Karaoké « C’est une romance, c’est une belle histoire … »

Si vous fredonnez déjà cet air, c’est que vous êtes prêts pour participer à la Soirée Karaoké du Jeudi 7 Décembre ! Des incontournables, aux derniers tubes, en passant par les chansons oubliées, venez nombreux vous affronter entre ami(e)s dans une ambiance détendue et conviviale.

Les premières vocalises se feront entendre à partir de 20h00.

Ouverture des portes 19h45

Accès au lieu soumis à adhésion (Adhésion annuelle 10€ OU à la soirée 3€) Théâtre de la Complicité Perpignan 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:30:00+01:00 karaoké musique Détails Heure : 19:00 Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Code postal 66000 Lieu Théâtre de la Complicité Perpignan Adresse 39 Rue des Rois de Majorque Ville Perpignan Departement Pyrénées-Orientales Lieu Ville Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan Latitude 42.69526 Longitude 2.894293 latitude longitude 42.69526;2.894293

Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/