Scène Ouverte & Jam Théâtre de la Complicité Perpignan Perpignan, 9 novembre 2023, Perpignan.

Scène Ouverte & Jam Jeudi 9 novembre, 20h00 Théâtre de la Complicité Perpignan

Plongez dans un univers artistique interdisciplinaire en rejoignant notre Scène Ouverte ce jeudi 9 novembre ! Dès 20h, vous pourrez découvrir des artistes talentueux qui vous présenteront leurs œuvres variées. Un moment d’échange et de partage artistique vous attend !

Et ce n’est pas tout ! À 21h30, un Jam exceptionnel réunira les artistes présents. Une soirée riche en créativité et en improvisation vous attend !

Appel aux artistes intéressés : N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant au 0677936676 pour organiser le déroulé de la soirée. Nous avons hâte de découvrir vos talents !

Nous ouvrirons les portes et notre buvette dès 19h30. Pour combler vos papilles, des tapas savoureux seront disponibles sur réservation.

❗️ Veuillez noter que l’accès à notre lieu est soumis à une adhésion. Vous avez le choix entre une adhésion annuelle de 10€ ou une adhésion à la soirée pour 3€ seulement.

Ne manquez pas cette soirée artistique inoubliable ! Nous vous attendons nombreux pour célébrer la créativité et la diversité des talents présents.

Théâtre de la Complicité Perpignan 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@theatredelacomplicite.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:30:00+01:00

musique concert chant danse slam