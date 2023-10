La Complicité fait sa Rentrée Théâtre de la Complicité Perpignan, 27 octobre 2023, Perpignan.

La Complicité fait sa Rentrée Vendredi 27 octobre, 19h00 Théâtre de la Complicité

« La Complicité fait sa Rentrée »

A 19h00 ouverture des portes, à 19h30 début de soirée présentée par l’English, le poète en kilt – L’English, sdf car poète, mais aussi comédien, tragédien et musicien a été créé pour interpréter une pièce, il s’en est échappé et déclame de la poésie à qui veut l’écouter. Avec LS Zion & Friends, un trio de filles avec leur musique du cœur, aux sonorités du monde d’ici et de là-bas – Myriam, humoriste tantôt mordante, tantôt blasée, nous raconte comment elle est arrivée sur les planches – Dounhic, accompagné de sa guitare, mêle poésie parfois drôle, un peu militante, sur des rythmes swing aux couleurs épicées – Irish Coffee, au son du violon, au rythme de la guitare, en route pour le pays des trèfles à quatre feuilles, celui où la musique celtique vous embarque et vous enchante – Inconico, presque poète, quasiment musicien, pas tout à fait du reggae ou de la chanson à textes, peut être du blues, de la soul ou du rap ….

Adhésion à l’association 10€ pour l’année, ou adhésion visiteur 3€ pour la soirée

Possibilité de Tapas

Théâtre de la Complicité 39 Rue des Rois de Majorque Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T23:00:00+02:00

spectacle concert humour théâtre musique