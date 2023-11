Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus. (maquette) Théâtre de La Commune CDN d’Aubervilliers Aubervilliers, 17 novembre 2023, Aubervilliers.

Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus. (maquette) Vendredi 17 novembre, 17h00 Théâtre de La Commune CDN d’Aubervilliers Entrée libre

La nuit, lorsque seules brillent les étoiles, nous pouvons parfois les voir avancer sans bruit. À l’orée des bois et des places de village, à proximité de parkings et des entrepôts, ils suscitent l’admiration des enfants et le mépris de bien d’autres. C’est une petite confrérie, qui a renoncé à ses privilèges, s’est délestée de ses habits civils et avance en moines guerriers. Certains les appellent « les Garçons ». On raconte qu’ils cherchent un théâtre, une langue, sinon des armes, pour se hisser à la hauteur de la tragédie de la terre et de son péril climatique. Leurs présences, dépourvues d’ego mais non de courage, ouvrent un espace de croyance et d’action, une passerelle pour enjamber vaillamment le gouffre de l’indécision. En réponse au visage grimaçant de notre époque, le Groupe T a initié une grande marche mêlant acteurs professionnels et amateurs. Une quête sur les sentiers de campagne pour inventer et jouer de petites pièces didactiques, directement inspirées de l’agit-prop et des mystères médiévaux. Ces laboratoires de jeu au plus proche de la nature rejoindront le spectacle Les Garçons qui croient sont très seuls, les autres Garçons sont perdus. Ils viendront fonder un récit où, à la mode franciscaine, le tragique de l’action est le prix d’angoisse endossé par des esprits enfants venus pour chanter autrement la joie d’être de ce monde. Avec le Groupe T, c’est le retour de la parabole, une parabole frottée aux rencontres et aux routes de ce monde, comme outil pour affronter les circonstances et les carrefours des décisions à prendre. Une forme pour notre temps, qui cherche une équation de nouvelle innocence : ni condamner ni pourtant attendre.

Théâtre de La Commune CDN d’Aubervilliers 2 rue E. Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « theo.cazau@gmail.com »}]

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T18:00:00+01:00

écologie farce

Laffrance