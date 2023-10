L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL Théâtre de la Colonne Miramas, 18 mai 2024, Miramas.

L’ENLÈVEMENT AU SÉRAIL Samedi 18 mai 2024, 20h00 Théâtre de la Colonne De 6 à 30€

Après une Traviata exceptionnelle, le Théâtre La Colonne poursuit sa collaboration avec Clermont Auvergne Opéra en accueillant L’Enlèvement au sérail de Mozart.

Dans cet opéra écrit en allemand, les péripéties s’enchaînent pour dévoiler une intrigue empreinte d’humour et de profondeur. D’une extraordinaire fantaisie et créativité, L’Enlèvement au sérail réconcilie théâtre populaire et fable philosophique en abordant en toile de fond la question des droits des femmes, de la liberté d’aimer et de la lutte contre l’obscurantisme.

Ce chef-d’œuvre d’inspiration turque dans le sujet et la musique séduit par l’audace de la jeunesse et l’irrésistible allégresse de la partition. Une comédie d’apparence légère, dont l’équilibre dramatique est porté par une musique sublime. La promesse d’une grande soirée lyrique !

Chanté en allemand, surtitré et parlé en français.

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas 13140 Sulauze Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

