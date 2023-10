TRIO HORIZON Paysages d’Amérique Théâtre de la Colonne Miramas, 15 mai 2024, Miramas.

TRIO HORIZON Paysages d’Amérique Mercredi 15 mai 2024, 19h00 Théâtre de la Colonne Gratuit sur réservation

Cette formation originale réunissant le trio clarinette, piano et percussions, nous invite à redécouvrir des pièces originales et des arrangements puisés dans le répertoire à la fois classique, populaire et traditionnel de la musique américaine et sud-américaine. Des sonorités jazz de George Gershwin au tango argentin d’Astor Piazzolla, en passant par la célèbre comédie musicale West Side Story, ces excellents musiciens brossent le portrait de la société américaine et des diverses influences qui la composent.

Chaque pièce du programme est présentée afin de permettre au public d’être immergé dans le contexte de l’œuvre. Une soirée vivante et joyeuse qui vous donnera _____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/envie de danser ou de chanter.

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas 13140 Sulauze Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacle/?id=30005057 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/envie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00

2024-05-15T19:00:00+02:00 – 2024-05-15T20:30:00+02:00