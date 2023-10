L’Orchestre national Avignon-Provence: À VOS CLASSIQUES ! Théâtre de la Colonne Miramas, 11 janvier 2024, Miramas.

L’Orchestre national Avignon-Provence: À VOS CLASSIQUES ! Jeudi 11 janvier 2024, 21h00 Théâtre de la Colonne De 5 à 20€

Théâtralité débordante, puissance expressive et fantaisie jaillissante sont au programme du concert de l’Orchestre National Avignon-Provence qui nous propose des morceaux parmi les plus célèbres de Beethoven et Haydn. Donc, A vos classiques

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas 13140 Sulauze Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2024-01-11T21:00:00+01:00 – 2024-01-11T22:00:00+01:00

