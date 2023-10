COLLECTIF UBIQUE Théâtre de la Colonne Miramas, 15 décembre 2023, Miramas.

COLLECTIF UBIQUE Vendredi 15 décembre, 14h30 Théâtre de la Colonne De 3 à 8€

Troisième création du collectif Ubique – après Hansel et Gretel et La Belle au bois dormant – cette Petite Sirène n’est pas une ondine rêveuse et amoureuse. Elle a un rêve, celui de devenir capitaine de bateau ! Entourés d’une multitude de fascinants instruments, ces artistes polyvalents, à la fois musiciens inventifs et confirmés et vrais comédiens modifient les grandes lignes de l’œuvre d’Andersen dans une savoureuse adaptation théâtrale et musicale. Ils puisent avec brio dans la noirceur du conte pour composer une création émouvante et originale pleine de rythmes, de surprises et d’humour pimenté, pour le plus grand plaisir des enfants et des parents. À chacun sa lecture !

« Une réécriture originale, une féérie théâtrale et musicale qui bouleverse les codes de l’œuvre originelle, revisitée ici avec beaucoup de malice et de sensibilité.” Le Parisien

