ANNE PACEO Théâtre de la Colonne Miramas, 7 décembre 2023, Miramas.

ANNE PACEO Jeudi 7 décembre, 20h00 Théâtre de la Colonne De 5 à 20€

Batteuse phénoménale et compositrice d’exception au style identifiable dès les premières mesures, pour ce 7ème album, Anne Paceo s’est inspirée des musiques et pratiques vocales chamaniques. Entourée des voix d’Isabel Sörling et Marion Rampal elle crée un univers singulier, brut, textural et envoûtant.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Miramas 13140 Sulauze Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.scenesetcines.fr/spectacle/?id=30004939 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:00:00+01:00