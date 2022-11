LA TRAVIATA Théâtre de la Colonne, 26 mars 2023, Miramas.

LA TRAVIATA Dimanche 26 mars 2023, 15h00 Théâtre de la Colonne

De 6 à 30€

♫OPERA♫

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Sulauze Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Célèbre opéra en trois actes de Giuseppe Verdi, La Traviata est l’une des œuvres les plus jouées dans le monde. Cet hymne à l’amour impossible, absolu et tragique est aussi celui de la solitude d’une femme et de tout être humain face à l’arbitraire. Que l’amour soit ici un prétexte importe peu, il s’agit avant tout de suivre la lutte d’une héroïne étonnamment proche de nous.

Pierre Thirion-Vallet s’empare de ce chef d’œuvre dans une mise en scène résolument moderne centrée sur le personnage de Violetta qui assiste, impuissante, à sa condamnation.

Les décors, les lumières, les costumes soignés participent à cet hommage vibrant. Et c’est sous la direction de l’excellent compositeur et chef d’orchestre Amaury du Closel que l’émotion et l’âme de cet opéra vont renaître.

La promesse d’une magnifique matinée lyrique avec des artistes passionnés et reconnus comme l’excellente soprano franco-américaine Erminie Blondel dans le rôle-titre de Violetta.

CLERMONT AUVERGNE OPÉRA

OPÉRA NOMADE

GIUSEPPE VERDI

Opéra en trois actes

Livret Francesco Maria Piave

D’après Alexandre Dumas Fils

Direction musicale Amaury du Closel

Mise en scène et lumières Pierre Thirion

Vallet

Costumes Véronique Henriot

Décors Frank Aracil

Chef de chant Daniel Navia

Avec Erminie Blondel, Matthieu Justine, Jiwon Song, Guilhem Souyri,

Joseph Kauzman et Noriko Urata

Chœur Opéra Nomade

Orchestre Les Métamorphoses

Théâtre La Colonne – Scènes et Cinés

Tél. 04 90 50 66 21

Plein : 30 € / Réduit : 26 €

Jeune : 14 € / Solidarité : 6 €



