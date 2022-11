ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S Théâtre de la Colonne, 2 décembre 2022, Miramas.

Vendredi 2 décembre, 20h00

De 5 à 20€

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas

Batteuse phénoménale et compositrice multi-récompensée, Anne Paceo a su inventer un style singulier, identifiable dès

les premières mesures et devenir une des plus grandes artistes de la scène jazz actuelle. Dans cette nouvelle création, elle pioche dans le chamanisme, dans l’énergie des tambours de transe et dans les chants

sacrés pour nous offrir une musique à la fois introspective et tournée vers le monde. Fidèle à ce style et cette alchimie qui

lui ont valu trois Victoires de la Musique, elle entremêle ses inspirations de voyages dans un concert à la tessiture unique

où percussions et voix prennent une place centrale.

Avec Linda Olah, voix,

Marion Rampal, voix,

Christophe Panzani, saxophone,

Anne Paceo, batterie et voix,

Benjamin Flament, percussions et batterie

et Tony Paeleman, piano, rhodes et basses

Théâtre La Colonne – Scènes et Cinés

Tél. 04 90 50 66 21

Plein : 20 € / Réduit : 18 €

Jeune : 9 € / Solidarité : 5



