CÉLIMÈNE DAUDET: Recital Debussy Théâtre de la Colonne, 23 novembre 2022, Miramas.

Gratuit sur réservation

♫CLASSIQUE♫

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Sulauze Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Issue de deux cultures, française et haïtienne, la pianiste Célimène Daudet se produit dans le monde entier, du Carnegie Hall de New York, au Konzerthaus de Vienne, en passant par la Philharmonie de Paris et sur la scène des plus grands festivals français, Festival de la Roque d’Anthéron, Folle journée de Nantes, Piano en Valois, Festival de Pâques d’Aix-en-Provence.

Artiste pluridisciplinaire et engagée, elle a joué dans L’Art de la Fugue, mis en scène par Yoann Bourgeois et est à l’initiative du Haïti Piano Project lancé en 2017.

Avec Célimène Daudet, piano

Programme

Mompou, Variarions sur un thème de

Chopin, Justin Elie, 2 chants de la montagne, Edmond Saintonge, Elégie-Meringue, Ludovic Lamothe, Feuillet d’album no.1, Loco, Danza no.4, Debussy, 6 préludes (extraits du livre 2), Brouillards, la Puerta del Vino, Bruyères, General Lavine eccentric, Ondine, Feux d’artifice

Théâtre La Colonne – Scènes et Cinés

Tél. 04 90 50 66 21

Spectacle gratuit dans le cadre des mercredis du conservatoire



