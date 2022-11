ÉMILE PARISIEN SEXTET Théâtre de la Colonne, 20 novembre 2022, Miramas.

ÉMILE PARISIEN SEXTET Dimanche 20 novembre, 18h00 Théâtre de la Colonne

De 5 à 20€

♫JAZZ♫

Théâtre de la Colonne Avenue Marcel Paul, 13140 Miramas Sulauze Miramas 13140 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Emile Parisien s’est imposé comme un musicien majeur de la scène jazz hexagonale. Entouré de musiciens américains d’exception, le trompettiste Théo Croker, le bassiste Joe Martin et le batteur Nassheet Waits, associés à deux grandes figures du jazz actuel, le guitariste Manu Codja et le pianiste Roberto Negro, il présente Louise, un hommage à une série de sculptures de Louise Bourgeois qui célèbre l’image maternelle.

À l’aube de ses quarante ans, Emile Parisien signe un disque qui lui ressemble, hors des sentiers battus, mêlant la tradition afro-américaine, le jazz européen, les airs populaires, les embardées de fusion et les virgules expérimentales. Ce sextet tout à fait inédit et merveilleusement intriguant nous promet un grand moment de musique.

« Émile Parisien est la meilleure nouvelle du jazz européen depuis longtemps. » Le Monde

Avec Emile Parisien, saxophone, Theo Croker, trompette, Joe Martin, basse, Nassheet Waits, batterie, Manu Codja, guitare et Roberto Negro, piano

Théâtre La Colonne – Scènes et Cinés

Tél. 04 90 50 66 21

Tarif B

Plein : 20 € / Réduit : 18 €

Jeune : 9 € / Solidarité : 5



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T18:00:00+01:00

2022-11-20T19:30:00+01:00