Il suffirait d’un jour de soleil Théâtre De La Colline, 25 mars 2023, Paris.

Il suffirait d’un jour de soleil, naît de la ‘rencontre fortuite et complice’ de deux voix, celles des deux comédiennes et chanteuses Anna Andreotti et Margherita Trefoloni. Le duo s’est créé en 2013 à partir d’une envie

forte de chanter ensemble et de raconter – à un public français – l’Italie, à travers la voix des poètes et celle

du peuple. C’est aussi une rencontre de voix, et de timbres, bien sûr ! Ainsi que de passions communes, d’engagements partagés. Margherita et Anna se sont rencontrées, au sein du chœur militant “Chants de rage et de révolte”, en 2009, et partagent le projet “Sur les traces de l’immigration italienne” depuis 2010.

Grandes passionnées de poésie, au moment de la création de leur duo, elles donnent forme et vie à leur premier spectacle-concert en 2013 « Et toute l’Italie se remet à chanter – voyage poétique et musical dans

l’Italie du XXe siècle ». En 2020, à la sortie du premier confinement, elles décident de recommencer l’aventure avec « Ama chi ti ama – chants et poèmes d’une Italie amoureuse ».

« Nous nous sommes rencontrées en France à 1200 km de chez nous, mais nous sommes nées à 70 km de distance. Nos voix de Sienne et de Florence, villes si proches et pourtant historiquement en éternel conflit, nous ont réunies. Voilà qu’est né un premier spectacle : Et toute l’Italie se remet à chanter, un voyage pour

questionner notre rapport au pays, une tentative pour comprendre, à travers la “loupe” de la poésie du XXème siècle et des chants traditionnels, l’histoire proche de l’Italie. Après 5 ans, le questionnement nous a repris comme une envie impérieuse,

un désir profond de nous définir cette fois non plus par rapport à notre culture mais d’un point de vue plus intime, celui des affects, de l’amour… »

Théâtre De La Colline 15 rue malte brun Paris 75020

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T20:00:00+01:00 – 2023-03-25T22:00:00+01:00

